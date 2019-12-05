В пятницу, 6 декабря, Луна будет пребывать в знаке Овен. Этот день будет характеризоваться повышенной импульсивностью и поспешностью. Рекомендуется отложить дела, которые будут требовать точности и продуманности. Астрологи предупреждают, что любая непродуманная мелочь может обернуться негативными последствиями.

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В пятницу, 6 декабря, категорически противопоказаны: злорадство и лень.

Что надеть? Красные оттенки одежды.

Аромат дня - аромат спелых фруктов.

Талисманы - кремень, оникс, пирит. Металл - железо.

Что есть? Любые фрукты и овощи, крупы, рыба и баранина.

Чем заняться дома? Обязательно проветривайте помещения.

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