Лунный календарь на 6 декабря: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В пятницу, 6 декабря, Луна будет пребывать в знаке Овен. Этот день будет характеризоваться повышенной импульсивностью и поспешностью. Рекомендуется отложить дела, которые будут требовать точности и продуманности. Астрологи предупреждают, что любая непродуманная мелочь может обернуться негативными последствиями.
В пятницу, 6 декабря, категорически противопоказаны: злорадство и лень.
Что надеть? Красные оттенки одежды.
Аромат дня - аромат спелых фруктов.
Талисманы - кремень, оникс, пирит. Металл - железо.
Что есть? Любые фрукты и овощи, крупы, рыба и баранина.
Чем заняться дома? Обязательно проветривайте помещения.
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