І досі залишається невідомою доля чотирнадцяти людей, які, можливо, перебували в будівлі Одеського коледжу, де напередодні сталася пожежа. Усе, що нам вдалося дізнатися на цю годину, - далі в матеріалі.

Від ранку на місці пожежі рятувальники розбирають конструкції. Тільки так зможуть потрапити всередину. Зниклими безвісти вважають чотирнадцятьох людей. Це студенти та співробітники коледжу, а також люди, які працювали в сусідніх приміщеннях. Під час пожежі вони могли перебувати в будівлі. З ними досі не має зв'язку.

"До нас приїхала спеціальна пошукова група з Києва з кінологами та собаками. Будуть проводитись пошукові роботи з пошуку загиблих можливих та дізнання причини пожежі", - говорить Ольга Сафронова, прессекретар ГУ ДСНС в Одеській області.

Поруч чергують друзі та рідні зниклих. Катерина Чугуннікова шукає свою доньку Людмилу. Люди розповідають: протипожежна сигналізація під час займання не спрацювала, аварійну евакуацію ніхто не проводив. Деякі студенти телефонували своїм батькам, розповідали, що задихаються й навіть прощалися.

"Она студентка колледжа, третий курс. Одногрупница говорит: да, она была, выходили вместе из кабинета, коридор полный дыма, темно было. Вышла с группой из кабинета и пропала", - говорить Катерина Чугуннікова, мати зниклої дівчини.

Намагаючись врятуватися, діти вистрибували з вікон. Відомо про одну загиблу - це сімнадцятирічна студентка коледжу Ксенія Бабенко. Наразі шістнадцять студентів у лікарнях. Дві дівчини в середньому стані тяжкості: в них опіки та забої від падіння з висоти.

"Вы представляете себе: пятый этаж этого здания - это огромная высота и отделаться такими, иметь такие повреждения - это, в общем-то, чудо", - говорить Володимир Босенко, завідувач відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

Серед дорослих десятеро ушпиталених, зокрема й співробітники ДСНС. Двоє з них у вкрай тяжкому стані. Причини пожежі розслідує поліція, кримінальне провадження відкрили за статтею "порушення вимог пожежної безпеки".

"На теперішній час слідчим управлянням розглядаються дві версії вказаних трагічних подій, а саме. Займання внаслідок несправності електропроводки, а також умисний підпал", - говорить Олег Бех, начальник ГУНП в Одеській області.

Вже відомо, що зайнялося на третьому поверсі коледжу. Цей навчальний заклад підпорядкований Міністерству освіти. Сьогодні з'ясувалося: стан протипожежної безпеки в коледжі не перевіряли вже багато років.

"Останній раз перевірка проводилась в чотирнадцятому році. Потім був, ви вже знаєте мораторій і після мораторію цей об'єкт не перевірявся", - говорить Віктор Федорчук, начальник ГУ ДСНС в Одеській області.

За останні два роки це вже четверта масштабна пожежа в Одесі. Раніше були трагедії в дитячому таборі "Вікторія", психіатричній лікарні та готелі "Токіо-Стар". В Одеській облраді кажуть: щоразу ДСНС влаштовувала перевірки таких закладів, але пожежі трапляються знову і знову. Отже пропонують: до складу комісій мають бути включені представники різних ланок влади, щоб проконтролювати інспекторів.

"Необходимо собрать комиссию из максимального числа людей для того, чтобы исключить коррупционную составляющую и для того, чтоб максимально объективно вынести соответствующие предписания тем объектам, которые не будут соответствовать. А я глубоко убежден, что у нас в Одессе давайте называть вещи своими именами - у нас в Одессе, я думаю, что половинаобъектов общественных не соответствуют пожарной безопасности + Дальше: контролировать выполнение этих предписаний, если предписания не выполняются - закрывать эти объекты - тут только так, тут только жёсткими мерами", - говорить Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали на згарищі. Поки що зниклих безвісти не знайшли. Роботи триватимуть і вночі. Сьогодні й завтра в області оголошено жалобу.