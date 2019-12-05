Залиш капці під ОПУ. Інвестори компанії "Укрбуд" сьогодні пікетували Офіс президента. Через брак коштів, плутанину у структурі власності і корупцію - держкорпорація призупинила будівництво десятків житлових комплексів у столиці. Чи почув вкладників президент - розкаже Даніїл Снісар.

26 недобудованих житлових комплексів і 14 тисяч родин-вкладників без квартир і без грошей. У центрі скандалу одне з найбільших підприємств будівельної галузі України - державна корпорація "Укрбуд", яка опинилася на межі фінансового краху після звинувачень у корупційних схемах. Як результат - майже 40 тисяч людей, тільки у столиці, можуть залишитися без обіцяних квартир.

Біля Офісу президента сьогодні зібралися півтисячі інвесторів. Акцію розпочали флешмобом: перед входом до ОПУ розклали домашні капці.

"Нам не потрібні ці тапочки, тому що у нас немає квартир, які нам обіцяв добудувати "Укрбуд". Вони не виконали свої обіцянки. Вже близько року помітно, що темпи будівництва впали. Але забудовник продовжував запевняти, що все в порядку. Та останнім часом, зокрема і наше будівництво - заморозили", - говорить Юлія, інвесторка ЖК "Фрідом"

"Я живу с матерью. В коммунальной квартире, в пятиэтажном доме - хрущевке. Дом старый очень. Получается, я с 18 лет собираю деньги, так вышло. Приходится кредиты брать со стороны державы это обман получается", - говорить Артем, інвестор ЖК "Чарівне місто".

Головні вимоги мітингарів - створення загальної ініціативної групи від усіх житлових комплексів "Укрбуд" на чолі з представником Офісу президента.

"Сьогодні прийшли для того, щоб була справедливість. Для того, щоб будівництво завершилось і ми отримали свою квартиру. У нас маленькі діти. Ми інвестували. тепер не можемо заселитися. Зупинилося будівництво. Потім у пресі з’явилася інформація, що там якісь справи, арешти якісь. Ну от все і зупинилося. Нічого не будувалося", - говорить Олександр, інвестор ЖК "Урбан парк".

Одними з перших із проблемами будівництва зіштовхнулися вкладники ЖК "Чарівне Місто". Його почали будувати на ділянці, власником якої є Міноборони. Угоду про оренду забудовник і міністерство уклали ще 2016. Під гарантії, що компанія після будівництва передасть певний відсоток нерухомості у власність відомства. Зведення комплексу заморожене рішенням суду. У міністерстві - договір оренди землі вирішили розірвати. А забудовник на компроміси йти не став.

"На той момент, коли я інвестувала - це був 2016 рік. У 2017 році я 100 відсотків вклала коштів. То не було жодних претензій зі сторони міністерства Оборони не було. Зараз вони собі вирішили, що вони не задоволені тією кількістю квартир, які мають їм відійти по договору", - говорить Алла, інвесторка ЖК "Чарівне місто".

У нових квартирах цього ЖК - святкувати Новий рік мали б майже 2 тисячі сімей. Натомість змушені оббивати пороги владних кабінетів.

"З шести секцій у нас вже дві готові до заселення. Тобто, загальний відсоток готовності - близько 90 відсотків. Тобто, люди вже б могли жити в цих будинках! 17.08 Ми хочемо, щоб президент взяв ситуацію під свій контроль. Бо, якщо брати по всім житловим комплексам, то це близько 40 тисяч осіб зараз перебувають у стані невизначеності", - говорить Алла, інвесторка ЖК "Чарівне місто".

Із Офісу президента до інвесторів так ніхто сьогодні й не вийшов. Звернення від людей зареєстрували в канцелярії. І пообіцяли організувати зустріч із представником глави держави 25 грудня.