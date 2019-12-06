Кам'яний оберіг та бойова пісня це не просто символи, кажуть військові

Свій кам'яний оберіг та бойову пісню отримав сьогодні у Кропивницькому третій окремий полк спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. Легендарних кіборгів та їхнього командира "Редута" прийшли привітати сотні містян. Як це було - бачила Олена Бринза.

На військовому плацу легендарні кіборги. Під звуки оркестру - виносять бойовий стяг полку.

Найперше військові згадують кожного загиблого побратима за роки війни полк втратив сорок сім бійців. Їх пам'ять вшановують хвилиною мовчання.

"Майже шість років ми стоїм на передовій, майже шість років ми з вами в бою, сивочолі діди, чубаті хлопці, які зараз тут стоять переді мною, яким по 45, 55, по 18 років. 6 років назад з цього плацу ми проводжали перші групи, ми проводжали наших перших хлопців у невідомість, ми тоді ще не знали, що на нас чекає. Я гордий тим, що маю честь бути вашим командиром, я гордий тим, що маю честь служити Україні поруч з вами", заявив Олександр Трепак.

Торік полку присвоїли ім'я князя Святослава Хороброго. А сьогодні відкрили кам'яний оберіг з його зображенням. Це двометровий обеліск, вагою майже 12 тонн. На ньому викарбуваний князь Святослав Хоробрий та вовк. Автор скульптор з Вінничини Всеволод Бабюк.

"Для увіковічення цього почесного найменування відкрито пам'ятник, кожен військовослужбовець, кожен гість нашої частини буде бачити, буде цікавитись, будемо доводити інформацію хто був Святослав Хоробрий, великий князь Святослав Хоробрий і будемо пишатися цим почесним найменуванням", - говорить Сергій Францішкевич, заступник командира Кропивницького окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго.

І сьогодні відбулася презентація полкової бойової пісні - під назвою "Пісня хоробрих".

"В цій пісні ми хотіли показати братерство, де біля вечірньої варти є загін бійців вони розуміють один одного без слів, вони знають свою роботу, знають на яке завдання вони йдуть власне пісня писалася у співавторстві з командиром полку", - говорить Святослав Бойко, лідер гурту "Широкий лан".

Кам'яний оберіг та бойова пісня це не просто символи, кажуть військові. Це неодмінна складова високого бойового духу.