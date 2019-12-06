"Ми працюємо над поверненням миру": Володимир Зеленський виступив перед військовими [ Редактировать ]
І ще одна показова подробиця. Сьогодні Україна відзначає День Збройних Сил. Дуже символічно, що саме після цього свята відбудеться зустріч у Нормандському форматі. Тільки завдяки нашим військовикам - завдяки тому, що саме вони тримають фронт - наші дипломати й президент можуть пробувати домовлятися на переговорах. Про це сьогодні сказав і сам Зеленський.
"Сьогодні ми цілодобово працюємо над поверненням миру на багатостраждальну землю українського Донбасу. Весь світ бачить, що Україна досягає цього дипломатичним шляхом. А наші Збройні сили були, є та будуть гарантом результативності всіх дипломатичних зусиль. Повірте, набагато легше вести перемовини, відчуваючи за собою вашу силу і саме вашу підтримку. Я вкотре пересвідчився у високій бойовій готовності наших підрозділів до будь-якого розвитку ситуації", - говорить Володимир Зеленський, президент України.
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