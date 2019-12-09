У Франції напівзруйнований замок Мот-Шанденьє прикрасили до різдвяних свят. Споруда належить тисячам співвласників з усього світу. Їх і запросили на різдвяну вечірку. Скільки інтернет-інвесторів приїздили святкувати та як надалі планують реставрувати споруду - дивімося далі.

Занедбаний замок Мот-Шанденьє "вбрали" до різдвяних свят. Споруда побудована ще в 13 столітті в південно-західній Франції. Її власники запалили вогні різдвяної ялинки, оздобили все святковими стрічками й запустили в нічне небо феєрверки. Далі запланована святкова трапеза. Під час вечері обговорять, як зберегти історичну пам'ятку від подальшого руйнування.

Власників замку аж 7 тисяч із понад сорока країн світу. У 2017 році колишній господар споруди виставив її на аукціон за п'ятсот тисяч євро. Через жахливий стан будівлі, покупця не знайшов. Тоді й вирішив перевести її в колективну власність. Щоб отримати "частину" замку - достатньо було інвестувати 50 євро. Охочих виявилося чимало, тож необхідну суму зібрали вже за 4 дні.

"Мій коханий подарував мені частину цього палацу на день народження. Тоді ми розцінювали це як пригоду. Утім, побачивши замок - відразу закохалися. Але щоб довести його до ладу потрібно ще багато часу та грошей", - говорить Аліса Ругері, співвласниця замку.

Відтоді інвестори приїздять до Мот-Шанденьє і власноруч латають стіни, прибирають територію. Адже зібраних коштів ледь вистачило, щоб облаштувати декілька кімнат на першому поверсі споруди. До ремонту інвестори долучаються з різних переконань: комусь болить за історичну пам'ятку.

"Ця романтична руїна має досить цікаву історію. Будівля згоріла ще 1932 року, відтоді ніхто нею не опікувався. І той факт, що ми її реконструюємо, мене дуже тішить. Адже ми робимо це для наших нащадків", - говорить Роберт Повель, співвласник замку.

А хтось хоче втілити свою дитячу мрію.

"Я дуже радий бути співвласником палацу, це - моя мрія з дитинства. Мене завжди вабили зАмки. Аж не віриться, що можна ось так легко їх придбати", - говорить Буде Нанлохій, співвласник замку

За попередніми підрахунками, щоб відновити споруду до колишнього вигляду, співвласникам потрібно ще мільйон євро. Тож планують залучати нових інвесторів.