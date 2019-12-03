Умерла одна из самых известных кошек в мире Лил Баб. Она страдала от болезни, которая разрушает кости. Кошка умерла в возрасте восьми лет. Об этом сообщил хозяин животного Майк Бридавский в Instagram.

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"Утром в воскресенье 1 декабря 2019 года мы лишились самой чистой, самой доброй и самой магической жизненной силы на нашей планете",- говорится в сообщении.

Кошка привлекла внимание к проблемам бездомных животных. Благодаря Лил Баб был создан "первый национальный фонд домашних животных с особыми потребностями". Животное принимало участие в генетических и биологических исследованиях.

Также Лил Баб помогла собрать более 700 тысяч долларов, которые пошли на нужды животных.

Ранее сообщалось, что женщина бросила работу ради котят.