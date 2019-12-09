Імпічмент Трампа: у Конгресі готуються до голосування [ Редактировать ]
Юридичний комітет Конгресу США сьогодні розглядає матеріали справи так званого "Українагейту". Конгресмени повинні сформулювати статті звинувачення на адресу Дональда Трампа, які в кінцевому підсумку можуть загрожувати йому імпічментом.
Голосування щодо цих статей може відбутися цього тижня, - заявив голова комітету Джеррольд Надлер. Імовірно, претензії стосуватимуться можливого зловживання владою та спроб перешкодити розслідуванню в Конгресі США.
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