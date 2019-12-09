Юридичний комітет Конгресу США сьогодні розглядає матеріали справи так званого "Українагейту". Конгресмени повинні сформулювати статті звинувачення на адресу Дональда Трампа, які в кінцевому підсумку можуть загрожувати йому імпічментом.

Голосування щодо цих статей може відбутися цього тижня, - заявив голова комітету Джеррольд Надлер. Імовірно, претензії стосуватимуться можливого зловживання владою та спроб перешкодити розслідуванню в Конгресі США.