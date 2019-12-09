Поки гучні корупційні справи тривають, активісти розгорнули "Стіну Ганьби". Таку акцію провели символічно в Міжнародний день боротьби з корупцією.

На стіні всі охочі мали змогу написати, з чим і ким вони асоціюють хабарництво і як позбутися цього явища. За словами представників громадської організації "Стоп Корупції", це дасть змогу вивчити найпроблемніші сфери життя українців.

"В кожного своє розуміння тої корупції, яка є. В когось - це більше побутова. В когось - корупція політична. В когось ця корупція, яка там в кабінетах, в когось - медична. І в результаті цього, ми узагальнюємо, і зробимо підбірку, і покажемо - як очима українців, кожен українець бачить корупцію. Хочеться дійсно покласти цьому край, тому що від цього страждає державний бюджет, від цього страждає наша інфраструктура, від цього страждає весь український народ", - зазначив Ігор Бондарчук, голова правозахисного блоку ГО "Стоп корупції".