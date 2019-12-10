Кому запрещено есть хурму [ Редактировать ]
Хурма - очень полезная ягода, в составе которой много микро- и макроэлементов, витаминов. Однако, не все знают, что у этого продукта есть и противопоказания.
За счет содержащегося там магния удается добиться очищения сосудов, пока калий помогает снизить давление и очистить организм от лишней жидкости. В ягоде можно найти пектин, йод и ряд пищевых волокон, позволяющих снижать уровень холестерина. Однако, несмотря на всю полезность хурмы, при чрезмерном ее употреблении есть риск столкнуться с “каротиновой желтухой”, что обусловлено оранжевым пигментом.
Если ягода терпкая, там могут иметься танины, провоцирующие замедление метаболизма у детей, а у взрослых -запоры. Давать хурму ребенку младше трех лет не рекомендовано. Плоды отличаются калорийностью и высоким содержанием сахара, а при употреблении недозревших ягод есть вероятность острой кишечной непроходимости. Внимание лучше обращать и на кожицу хурмы, где не должно иметься пятен или повреждений.
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