Хурма - очень полезная ягода, в составе которой много микро- и макроэлементов, витаминов. Однако, не все знают, что у этого продукта есть и противопоказания.

За счет содержащегося там магния удается добиться очищения сосудов, пока калий помогает снизить давление и очистить организм от лишней жидкости. В ягоде можно найти пектин, йод и ряд пищевых волокон, позволяющих снижать уровень холестерина. Однако, несмотря на всю полезность хурмы, при чрезмерном ее употреблении есть риск столкнуться с “каротиновой желтухой”, что обусловлено оранжевым пигментом.

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Если ягода терпкая, там могут иметься танины, провоцирующие замедление метаболизма у детей, а у взрослых -запоры. Давать хурму ребенку младше трех лет не рекомендовано. Плоды отличаются калорийностью и высоким содержанием сахара, а при употреблении недозревших ягод есть вероятность острой кишечной непроходимости. Внимание лучше обращать и на кожицу хурмы, где не должно иметься пятен или повреждений.

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