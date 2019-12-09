Чем полезны кабачки [ Редактировать ]
Кабачок - полезный овощ, который положительно влияет на наш организм. Медики рассказали, почему нужно добавить кабачки в свой рацион питания.
Содержащийся в плодах калий уменьшает риск инсульта и шансы на развитие заболеваний сердца. Наряду с этим, происходит понижение артериального давления и укрепление кровеносных сосудов. Названный продукт является низкокалорийным в сравнении с брюссельской капустой или брокколи.
В одном среднем кабачке содержится 20 миллиграммов витамина С, что составляет 33% дневной нормы здорового человека. Наличие в овоще магния и фосфора поддерживает здоровье костей, защищая от остеопороза. В нём имеется медь, калий, фолаты, рибофлавин, железо, цинк кальций и витамин К.
Вместе с тем, плоды содержат витамины группы А и соединения лютеина, положительно влияющих на остроту зрения. Если регулярно употреблять кабачки в тушеном или жареном виде, заявляют специалисты, уменьшаются болезненные симптомы ревматоидного артрита.
Ранее сообщалось, какие продукты полезны для печени.
по теме
Что губит наши суставы: ответ медиков
С возрастом мы часто сталкиваемся с ноющей болью в суставах
Чем нельзя запивать таблетки
Прием лекарств - очень важный момент, к которому нужно подходить серьезно
Как избавиться от головной боли без лекарств
Практически каждому знакома ноющая головная боль
Чем вредна горячая ванна
Горячая ванна - один из лучших способов расслабления после трудного дня
Какие лекарства опасны для пожилых людей
Не все лекарственные препараты безвредны и подходят каждому, особенно если это касается пожилых