Конгрес США погодив суму військової допомоги Україні [ Редактировать ]
Конгрес США погодив оборонний бюджет на 2020 рік. Він, зокрема, передбачає 300 мільйонів доларів військової допомоги для України, у тому числі на летальні засоби оборони.
Крім того, до військового бюджету Штатів закладено санкції проти пов'язаних з Росією трубопроводів - "Північний потік-2" і "Турецький потік". "З метою енергетичної безпеки Європи" - зазначено в документі.
У Пентагоні планують також припинити поставки винищувачів F-35 у Турречинну, через закупівлю Анкарою російських зенітних комплексів C-400.
Усього бюджет США на оборонні потреби передбачив 738 мільярдів доларів. Остаточно закон ухвалять до кінця року, після чого передадуть на підпис президентові.
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