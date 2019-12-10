На Донбасі троє військових підірвалися на вибуховому пристрої [ Редактировать ]
Саме під час проведення нормандського саміту на Донбасі загинули троє українських військових. Напередодні ввечері бійці підірвались на невідомому вибуховому пристрої повідомили у штабі операції об'єднаних сил.
Де саме це сталося і за яких обставин - військові поки не уточнюють. Загалом, минулої доби зафіксовано сім ворожих обстрілів. Окупанти вели вогонь з гранатометів, бронетехніки та стрілецької зброї.
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