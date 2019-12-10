У Чехії в місті Острава, на сході країни чоловік відкрив вогонь по пацієнтах університетської лікарні.

Загинуло шестеро людей, двоє тяжко поранені. Стрілець утік з місця злочину, але пізніше правоохоронцям вдалося його відшукати. Під час затримання він вкоротив собі віку. Мотиви зловмисника - не відомі. За однією з версій чеських ЗМІ, нападник був переконаний, що тяжко хворий, але медики відмовляються його лікувати.