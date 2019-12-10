У Чехії чоловік відкрив вогонь по пацієнтах лікарні [ Редактировать ]
У Чехії в місті Острава, на сході країни чоловік відкрив вогонь по пацієнтах університетської лікарні.
Загинуло шестеро людей, двоє тяжко поранені. Стрілець утік з місця злочину, але пізніше правоохоронцям вдалося його відшукати. Під час затримання він вкоротив собі віку. Мотиви зловмисника - не відомі. За однією з версій чеських ЗМІ, нападник був переконаний, що тяжко хворий, але медики відмовляються його лікувати.
по теме
Турист задохнулся в снегу
Во вторник утром, 10 декабря, в Кемеровской области России, произошло ЧП
Війна на Донбасі: три вояки підірвалися на вибухівці
Троє українських військових загинули напередодні ввечері на Донбасі. Де саме це сталося і за яких обставин у штабі поки що не уточнили
Виверження вулкану у Новій Зеландії: кількість загиблих зростає
Кількість загиблих у результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд у Новій Зеландії зросла до п'ятьох. Ще близько 20 травмованих та десятеро зниклих безвісти - точну кількість з'ясовують
Пожар в Одессе: жители города прощаются с Героем Украины
В понедельник, 9 декабря, в Одессе проходит прощание с погибшим спасателем
Полет с реактивным ранцем обернулся для мужчины смертью
Это первый известный случай аварии на реактивном ранце со смертельным исходом