Стрілянина в Чехії. Шестеро людей загинули. Чоловік напав на пацієнтів університетської лікарні міста Острава. Які мотиви керували зловмисником - дивіться далі.

"Я працюю в цій лікарні. Це було жахливо, я досі шокована. Про таке навіть помислити неможливо".

"За кілька хвилин тут були всі: поліція, швидка, пожежники. І навіть шестеро наших співробітників підключилися до роботи".

Так очевидці пригадують події цього страшного ранку в лікарні міста Острава. Драма розгорнулася у відділенні травматології. Усе як за американським сценарієм. Близько сьомої години якийсь чоловік зайшов і раптом почав стріляти. Цілився на ураження: в голову та шию. Шістьох пацієнтів убив, трьох поранив. А потім кинувся навтьоки.

Далі гонитва. На пошуки зловмисника вирушила група швидкого реагування. Правоохоронці вийшли на слід стрільця - він утікав на машині. А діставшись до виїзду з міста, сам застрелився. Тепер громадяни у безпеці - заспокоїв жителів прем'єр Чехії, який особисто прибув до Острави.

"Небезпека минула. Імовірно, це наслідок психічного стану людини, яка скоїла такий жахливий злочин. І врешті, вкоротила собі віку. Маємо цінувати роботу поліції, яка зреагувала дуже швидко і знайшла винуватця", - говорить Андрей Бабіш, прем'єрміністр Чехії.

Особу зловмисника вже встановили. Це 42-річний Стірад Віташек, який працював будівельником у районі Опава. Його фото поширили щойно сталася стрілянина, адже чоловік раніше потрапляв у поле зору поліції за насильство та крадіжки. А от мотиви поки що невідомі. За деякими даними, нападник був переконаний, що тяжко хворий, але медики відмовлялися його лікувати, тож взявся за зброю. Яку добув нелегально. Хто і коли продав йому пістолет - ще належить встановити. А місту оговтатись від скоєного нападником.

"Шпиталь повертається до роботи. Лише на місці, де сталася стрілянина, тривають слідчі дії. Щойно завершимо - відділення знову відкриють", - говорить Томаш Кузел, керівник поліції Острави.

Напад у цьому чеському місті став другим за кількістю жертв у повоєнній Чехії. Чотири роки тому внаслідок стрілянини в місті Угерське-Брод загинуло восьмеро людей. Тоді стрілок відкрив вогонь у ресторані, а згодом теж застрелився.