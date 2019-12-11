Телесюжет російського "Першого каналу" про катастрофу Боїнга рейсу МН-17 над Донбасом був брехнею. Це визнав генпродюсер телеканалу Костянтин Ернст повідомляє відоме американське видання The New Yorker. Мовляв, зробили помилку, але не навмисно. Тоді в матеріалі російські телевізійники підводили глядача до думки, що літак був збитий не російським "Буком", а ракетою з українського винищувача.

"Короче, небыло скорее всего никакого Бука, никакого пуска с земли. Боинг был сбит преследовавшим его реактивным истребителем. Сначала экипаж обстреляли из пушки, затем кабина была поражена ракетой системой воздух-воздух, затем правая кабина и крило были поражены ракетой с тепловой системой самонаведения".

Фейковий сюжет вийшов на "Першому каналі" у листопаді 2014 року. Ключовим "доказом" у ньому були так звані "сенсаційні" супутникові знімки, на яких нібито український винищувач запускає ракету в бік малазійського Боїнга. Зображення буцімто надав експерт, пов'язаний із західними спецслужбами. Пізніше знімки визнали підробкою.

7 липня 2014 року пасажирський Boeing 777 "Малайзійських авіаліній" виконував рейс із Амстердама до Куала-лумпура. Згідно зі звітом міжнародної слідчої групи, над окупованим Донбасом літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил. Керували операцією -- російські кадрові військові. На борту лайнера було 298 пасажирів і членів екіпажу, всі вони загинули.