Зустріч на Нормандському саміті підтвердила дію Мінських угод. Таку думку висловив голова політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук, оцінюючи підсумок зустрічі глав чотири держав.

Також пункти комюніке, підписаного в Парижі передбачають обмін полоненими у термін до 30 днів, імплементацію формули Штайнмаєра в закон про особливий статус Донбасу та дія цього закону на постійні основі, заявив народний депутат. А от публікацію тексту документа на сайті Офісу президента Віктор Медведчук назвав фальсифікацією.

"В чем фальсификация? Дело в том, что в разделе в котором идет речь, что особый статус Донбасса, как комплекс который должен действовать на постоянной основе нет упоминания закона. Потому что речь идет, когда мы говорим об особом статусе Донбасса, говорим не только о законе про особый статус и то, что сейчас власть пытается продлить его действие, но еще и об изменении в Конституцию. Поэтому сделано это было умышленно, чтобы сузить понятия особого статуса на Донбассе предусмотренного Минскими соглашениями - до одного закона. Минские соглашения признаны основой, как в части безопасности так и в части политической более того согласно коммюнике, которое было подписано в Париже по результатам саммита, признано, что закон об особом статусе как и в целом законодательство об особом статусе должно действовать постоянно", - говорить Віктор Медведчук, народний депутат України, фракція "Опозиційна платформа - За життя".