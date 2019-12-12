Фрукты - неотъемлемая часть нашего рациона питания. Они обладают не только вкусом, но и полезными свойствами. Так, специалисты из Национального института в Хайдарабаде (Индия) выяснили, что фрукт, содержащий в себе максимальное количество полезных веществ - это гуава.

Именно в нем, по оценке ученых, находится количество микроэлементов, превосходящее по своему составу популярные яблоки, бананы, виноград и другие фрукты. Гуава отличается и рекордным содержание антиоксидантов, а ведь эти вещества не только сохраняют молодость организма, но и предотвращают развитие онкологических заболеваний.

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Так, в 160 грамма гуавы содержится около 500 мг антиоксидантов. А, к примеру, в сливе это значение достигает лишь 330 мг, в гранате и того меньше - всего 135 мг. Кроме того, гуава примечательна и своим высоким содержанием аскорбиновой кислоты и витамина А, что также крайне положительно воздействует на организм.

Гуава представляет собой небольших размеров плоды, немного напоминающие яблоко, но несколько вытянутой формы. Вкус мякоти у разных видов несколько различается и может быть как сладким, так и немного кисловатым. Аромат похож на лимонную цедру.

Произрастает преимущественно в Южной Америке, Мексике, Индии и Африке.

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