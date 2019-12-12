В Одеському коледжі завершили пошукову операцію на місці пожежі [ Редактировать ]
Пошукову операцію на місці пожежі в Одеському коледжі завершили. Рятувальники дістали з-під завалів тіла всіх загиблих. Жертвами трагедії стали 16 людей. Ще 30 - постраждали, в лікарні залишаються восьмеро людей.
У поліції розглядають три версії займання: аварійну роботу електрообладнання, умисний підпал і необережне поводження з вогнем.
Суд узяв під цілодобовий домашній арешт директора коледжу. Любов Кочерга зобов'язана носити електронний браслет. Прокуратура підозрює її у службовій недбалості.
по теме
Олексій Гончарук анонсував відставку чиновників в Одесі
Полетіли голови: через пожежу в Одесі, уряд почав ухвалювати кадрові рішення - хто позбувся посад?
У справі про пожежу в Одеському коледжі з'явилися перші підозрювані
В Одесі щодня зростає кількість жертв пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу - хто винен та що відомо про причини трагедії?
Пожежа в одеському коледжі: поліція шукає винних
Про підозру оголосили сьогодні директору Одеського коледжу, де сталася масштабна пожежа. Про це повідомили в поліції
В Одесі попрощалися з рятувальником ДСНС Сергієм Шатохіним
Під час гасіння пожежі, - рятуючи людей, - він був тяжко поранений, і за кілька днів помер у лікарні
Пожар в Одессе: жители города прощаются с Героем Украины
В понедельник, 9 декабря, в Одессе проходит прощание с погибшим спасателем