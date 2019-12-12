Пошукову операцію на місці пожежі в Одеському коледжі завершили. Рятувальники дістали з-під завалів тіла всіх загиблих. Жертвами трагедії стали 16 людей. Ще 30 - постраждали, в лікарні залишаються восьмеро людей.

У поліції розглядають три версії займання: аварійну роботу електрообладнання, умисний підпал і необережне поводження з вогнем.

Суд узяв під цілодобовий домашній арешт директора коледжу. Любов Кочерга зобов'язана носити електронний браслет. Прокуратура підозрює її у службовій недбалості.