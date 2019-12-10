В холодное время года наш организм быстрее устает. Медики рассказали, как с помощью правильно подобранного рациона питания бороться с усталостью.

В список попали плоды авокадо, которые предотвращают перепад уровня сахара в крови и обеспечивают организм человека энергией. Растение содержит витамин B, помогающий клеткам получать максимум пользы от еды. При борьбе с усталостью рекомендуется употреблять зеленые листовые овощи: капусту, базилик, петрушку и укроп.

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Перечисленные продукты содержат много витаминов и микроэлементов, благодаря чему спасут от сонливости. Ананас, орехи и овсянка взбодрят не хуже кофе, поскольку в их состав входит марганец. Микроэлемент расщепляет питательные вещества и повышает уровень энергии.

Врачи советуют употреблять бананы при упадке сил, так как плоды поддерживают требуемый уровень влаги в клетках и взбадривают человека. Шоколад содержит кофеин, насыщает мозг и мышцы кислородом, повышает настроение. Помогут справиться с усталостью негазированная несладкая вода и свёкла за счёт увеличения кровотока.

Ранее сообщалось, кому запрещено есть хурму, а также какой хлеб может навредить здоровью.