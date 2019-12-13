Будинки, надруковані на 3D-принтері, з'явилися в Мексиці. Їх побудували для малозабезпечених жителів штату Табаско.

Вартість однієї такої оселі близько однієї тисячі семисот доларів. Утім, людям вони дістануться не задарма, а "на виплат" на кілька років.

Тож сплачувати доведеться лише 20 доларів на місяць. Друк одного будинку триває добу. Єдине, чого поки що "не вміє" принтер, так це виготовляти двері, вікна і дах.