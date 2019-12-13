У Мексиці надрукували будинки для бідноти [ Редактировать ]
Будинки, надруковані на 3D-принтері, з'явилися в Мексиці. Їх побудували для малозабезпечених жителів штату Табаско.
Вартість однієї такої оселі близько однієї тисячі семисот доларів. Утім, людям вони дістануться не задарма, а "на виплат" на кілька років.
Тож сплачувати доведеться лише 20 доларів на місяць. Друк одного будинку триває добу. Єдине, чого поки що "не вміє" принтер, так це виготовляти двері, вікна і дах.
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