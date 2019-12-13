Війна на Донбасі: за добу зафіксували вісім ворожих обстрілів [ Редактировать ]
Без втрат в українському війську минула доба на Сході. Утім, окупанти не припиняють атакувати позиції ООС. За добу вісім ворожих обстрілів. Противник атакував позиції з гранатометів та стрілецької зброї.
Бронетехніку застосували поблизу Кримського на Луганщині. Одна вогнева атака відбулася вже сьогодні. Окупанти били з гранатометів поблизу Мар'їнки під Донецьком.
У штабі ООС вкотре зазначають - ворог не дотримується домовленостей, які досягнули на засіданні нормандської четвірки у Парижі 9 грудня.
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