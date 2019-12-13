Піти на такий крок в Конгресі вирішили після військової операції Анкари у Сирії

Конгрес США визнав геноцид вірмен початку ХХ століття. Слідом за Палатою представників, відповідну резолюцію підтримали в Сенаті. Документ засуджує вбивство півтора мільйона вірмен в Османській імперії з 1915 по 1923 рік - нині це територія Туреччини.

Попри те, що резолюція не має юридичної сили, а скоріше символічне значення, її ухвалення може неабияк погіршити відносини США із Туреччиною.

Піти на такий крок в Конгресі вирішили після військової операції Анкари у Сирії, а також придбання Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 - попри позицію США.