В пятницу, 13 декабря, Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета. Первой начали избирать меру пресечения военнослужащей Яне Дугарь.

Известно, что прокуратура будет просить назначить ей круглосуточный домашний арест. Согласно данным следствия, она наблюдала за домом журналиста Павла Шеремета перед его убийством.

Напомним, Павел Шеремета был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.

12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.