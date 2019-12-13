В Киеве задержаны подозреваемые в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это бывшие участники боевых действий на Донбассе и волонтеры.

Их пять человек:

медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугар,

врач и волонтер Юля Кузьменко,

музыкант и доброволец Андрей Антоненко,

добровольцы, супруги Владислав и Инна Грищенко.

Кто такая Яна Дугар?

Младший сержант - медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25-й бригады. На ее счету сотни спасенных бойцов, за что награждена орденом "За мужество" III степени.

В пятницу 13 декабря, депутат от "Европейской солидарности" выступила с заявлением о том, что в день убийства журналиста Павла Шеремета Дугар находилась в зоне АТО.

В данный момент проходит суд над Дугар. Адвокат подозреваемой заявил, что она не была в Украине в момент трагедии.

Кто такая Юлия Кузьменко?

По версии следствия именно Кузьменко заложила взрывчатку под авто погибшего Шеремета. Юлия Кузьменко - заведующая отделом рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии в ДУ Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения. Также была в зоне АТО.

Кто такой Андрей Антоненко?

О нем известно не много. Антоненко - сержант Сил специальных операций, лидер рок-группы. Автор неофициального гимна ССО "Тихо прийшов, тихо пішов".

Досудебное расследование установило, что Андрей Антоненко организовал убийство журналиста Павла Шеремета. Это следует из текста подозрения другой фигурантки дела Юлии Кузьменко.



"Антоненко Андрей, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, совершая свои действия, чтобы привлечь внимание общественности к определенным политическим убеждениям ... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство. Воплощая в действие свой преступный замысел, подыскал ... лиц, имеющих аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества", - говорится в тексте подозрения.

Вот, как отзывался о нем пятый президент Украины Петр Порошенко:

Кто такие Владислав и Инна Грищенко?

Владислав Грищенко был первым, кого задержала полиция. Его задержали еще в сентябре 2019 года по подозрению в покушении на предпринимателя в Косове Ивано-Франковской области.

Инна Грищенко его супруга. С помощью молекулярных экспертиз были обнаружены следы ДНК пары на взрывчатке.

Напомним, Павел Шеремета был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.

12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.