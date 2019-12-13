Регламентный комитет Верховной Рады Украины обратился к главе парламента Дмитрию Разумкову с предложением отменить выплаты 81 депутату, которые пропустили 30% заседаний в ноябре.

В частности, под "санкции" должны попасть: замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко, "слуги народа" Александр Дубинский и Максим Бужанский, депутаты от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин и Илья Кива, а также депутат от Европейской солидарности Петр Порошенко.

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Согласно законодательству, депутату ежемесячно возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной зарплаты. В среднем, нардепы получают 30-40 тысяч гривен.

Раньше сообщалось о том, что Рада продлила закон об особом статусе Донбасса.