Міністр закордонних справ Китаю звинуватив США у підриві довіри між країнами [ Редактировать ]
Міністр закордонних справ Китаю Ван І звинуватив США у підриві взаємної довіри між країнами.
За словами головного дипломата КНР, Сполучені Штати мають переглянути свою позицію щодо Китаю та припинити бездоказово звинувачувати владу Піднебесної у різноманітних злочинах. Відповідна заява ставить під сумнів підписання першого етапу торговельної угоди між Вашингтоном та Пекіном, що має відбутися сьогодні.
За планом, документ припинить економічну ворожнечу між країнами, яка триває ще з минулого року.
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