Дипломатичний скандал. Адвокати колишнього власника VAB банку Олега Бахматюка звинуватили НАБУ в порушенні міжнародного законодавства. Про що йдеться і які нові подробиці цієї гучної справи? Про це дивіться в матеріалі.

Захисники бізнесмена Олега Бахматюка вимагають відкриття кримінальних проваджень проти детективів НАБУ. Про це юристи заявили на пресконференції в Києві. Адвокати звинуватили українських правоохоронців у незаконних діях у Австрії, де перебуває підозрюваний. За їхніми словами, у Національному антикорупційному бюро порушили європейську конвенцію.

"Україна цю процедуру недотримала, не скористалася диппредставництвом, без залучення австрійських правоохоронних органів самостійно проводить слідчі дії і відправила на пряму повідомлення, що суперечить українському законодавству Олегу Бахматюку, Наталії Василюк і Денису Мальцеву. Будь-які дії правоохроронних органів в позапроцесуальний спосіб на території іншої держави без залучення цієї держави є втручанням в її суверенітет", - говорить Тетяна Козаченко, адвокатка.

Юристи також заявляють, що їх і досі не допустили до захисту.

"Станом на зараз, а вже минуло майже півтора місяця, півтора місяці - нам ніхто не надав можливіть ознайомитися з матеріалами провадження. Ні Бахматюк, ні Василюк, ні Мальцев - ніхто в цій справі досі не мають ніяких прцесуальних статусів і не можуть їх мати. Сьогодні всі особи в цій справі є свідками - не більше", - говорить Олексій Шевчук, юрист.

Колишнього власника VAB підозрюють у нецільовому використанні коштів НБУ, виданих на рефінансування банку. У листопаді у цій справі затримали кілька колишніх посадовців Нацбанку, а самого Бахматюка начеб-то оголосили в міжнародний розшук. Натомість, адвокати бізнесмена наголошують: інформація не правдива, Бахматюк в Австрії, і про його місце перебування НАБУ знає.

"Ми повідомили всі правоохоронні органи де перебуває пан Бахматюк ми сьогодні офіційно тричі, станом на зараз тричі, повідомили антикорупційний суд де перебуває Бахматюк і який спосіб комунакації можливий. Жодних підстав для розшуку пана Бахматюка не існує. Ми повідомили Інтерпол, що є політична заангажованість у цій справі. Ми вже були в ряді європейських інстанцій і повідомили, що відбувається в Україні на сьогодні в цій справі. Я передбачаю, що якщо буде питання Європейського суду з прав людини відкрито найближчим часом, то буде достатньо доказової бази аби рухатися вперед", - говорить Олексій Шевчук, юрист.

Більше того, за словами юристів, бізнесмен нераз пропонував НБУ повернути борг. Тепер захисники готують звернення до європейських правоохоронних органів. Детективів Національного антикорупційного бюро адвокати звинувачують у підробленні документів і порушенні права на захист. Уже незабаром справу Олега Бахматюка може розглянути і Європейський суд з прав людини.