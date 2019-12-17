Пікети в Чернівцях. Жителі сусіднього з обласним центром села виступали проти децентралізації. Мовляв, об'єднання відбувається проти їхньої волі. Селяни пройшли вулицями міста спершу пікетували приміщення обладміністрації, потім міської ради. Чим усе закінчилося - розкаже Ольга Паламарюк.

Пенсіонерка Домка Щавінська показує рідне село. Чорнівка лише за кілька кілометрів від Чернівців. Більшість жителів їздять на роботу чи навчання в обласний центр. Базари, лікарні, банки - до всіх благ міського життя рукою подати.

"Кожної години від нас їде 90% населення в Чернівці. Працюють на будівництві, в медзакладах, вчителями в школах. Ми всі послуги: платити за телефон, за газ, поповнити телефони - всі послуги отримуємо в Чернівцях і хотіли б надалі так дотримуватися", - говорить Домка Щавінська, жителька Чорнівки.

Четвертий рік жителі Чорнівки просять чиновників приєднатися до Чернівців. І ті вже, начебто, погодилися. Навіть розширений план міста зробили. Однак, пів року тому селяни дізналися: Чорнівку до обласного центру не приєднають.

"З'явилася інформація, що до ряду громад територіальних області було внесено в рекомендаціях зміни. На даний момент ніхто документ не бачив, але, як мінімум, по трьох районах - є три проблемні точки, де відбулись зміни без врахування принципів децентралізації", - говорить Тарас Прокоп, радник з питань децентралізації.

Замість Чернівців село хочуть приєднати до сусідніх Колінківців і Топорівців. Люди - проти. Навіть підписи збирають. Сьогодні прийшли з пікетом під обласну адміністрацію.

Люди кажуть, випадково дізналися: документи про зміни в перспективному плані села відправили в Кабмін.

"Колінківці - ми нічого не мали спільного, ми етнічно не пов'яхані з Колінківцями. Це нерозумно. Нам не потрібно нав'язувати це", - говорить Георгій Бота, сільський голова Чорнівки.

До людей виходить директор обласного Департаменту регіонрозвитку. Заспокоює: документів у столицю не відправляли. А селянам радить з'ясовувати все з мером і депутатами міської ради. Мовляв, саме вони вирішують питання приєднання села.

"Це напрацювання пропозицій. З чого ви взяли, що Ода щось направила на Кабінет Міністрів? Ви би могли давно приєднатися до міста обласного значення, якби Чернівецька міськрада прийняла рішення", - говорить Віктор Подорожний, директор Департаменту регіонального розвитку Чернівецької облдержадміністрації.

Обурені люди йдуть до міськради. І мітингують уже там. Зрештою вирішують повторити акцію за кілька днів у четвер, під час засідання сесії. Без узгодженого плану обіцяють селяни не підуть.