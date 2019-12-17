Дубове весілля 80 років спільного життя відсвяткувало подружжя Гендерсонів зі штату Техас. Рік тому їх занесли до Книги рекордів Гіннесса як найстаршу пару за сукупним віком.

Чоловікові зараз 106 років, дружині 105. Вони зіграли весілля 1939 року в готелі. Подружжя вже десять років мешкає в будинку для літніх людей. Про свій вибір, кажуть, - не шкодують.