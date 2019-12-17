Водій автобуса під час обгону виїхав на зустрічну смугу й вдарився у ваговоз

Три людини загинули, 16 постраждали в аварії на Чернігівщині. Вночі біля села Мости Бахмацького району зіткнулись вантажівка і пасажирський автобус, що прямував із Херсона до Москви.

Усіх травмованих ушпиталили, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією, водій автобуса під час обгону виїхав на зустрічну смугу й вдарився у ваговоз.