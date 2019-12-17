На Черкащині жителі восьми сіл не дочекаються нової сільської амбулаторії. Багато років вони просили звести сучасний медзаклад, у березні будівництво нарешті почали, та от фіналу не видно навіть близько. Офіційне відкриття обласні чиновники анонсували тричі, - спочатку влітку, потім у вересні, та з'ясувалося, що і до нового року не встигають. У чому затримка - розповість Станіслав Кухарчук.

Такий вигляд має кабінет акушера в сільській амбулаторії Антонівки. Пані Галина каже - стіна може обвалитись будь-якої миті. І не тільки в акушерській, лівий бік будівлі весь вкритий тріщинами, а капітального ремонту тут не робили ще з минулого століття. Приймати людей медикам більше ніде - амбулаторія обслуговує майже півтори тисячі пацієнтів з восьми довколишніх сіл.

"Тут падає штукатурка і це просто небезпечно і для людей і для нас. Ми чекаємо на те, що нова амбулаторія буде колись здана в експлуатацію", - говорить Галина Кірпа, акушер Антонівської сільської амбулаторії.

А чекають люди вже майже рік. Ця недобудова в центрі Антонівки і є нова сучасна амбулаторія. У рамках державної програми її зведення мали почати ще в березні, а від кінця літа медзаклад уже мав приймати пацієнтів. Кошторис робіт майже шість мільйонів гривень. З них шістсот тисяч зібрали сусідні села, решту виділили з держбюджету. Сільський голова Антонівки каже, будівництвом опікується область. Тамтешні чиновники вже тричі анонсували відкриття медзакладу.

"Та там було багато періодів для того відкриття, малося воно серпень місяць, потім вересень, потім в жовтні, а потом непонятно який місяць, як це не обурює, як начали будувать, вложить такі кошти і недобудувать", - говорить Олег Годлевський, сільський голова Антонівки.

За фактом присвоєння майна та перевищення службових повноважень поліція відкрила кримінальне провадження. Більше деталей не розголошує. В обласній адміністрації кажуть - підрядникові потрібно закупити медобладнання, а з проєктом виникли певні недоречності, наразі їх усувають.

"В серпні місяці технічним наглядом виявлені ті , чи інші порушення конструктиву , які в свою чергу він не міг допустити в подальшому,тому було прийняте рішення щодо усунення відповідних зауважень і підрядник їх усував, тобто є фактори", - говорить Денис Сердюк, начальник Управління служби замовника та будівництва Департаменту містобудування Черкаської обласної державної адміністрації.

Не на камеру чиновники кажуть - до кінця року амбулаторію в Антонівці навряд чи здадуть. Термін договору з підрядником спливає 31 грудня і, найімовірніше, з ним підпишуть додаткову угоду.