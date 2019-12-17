Перше засіданя оновленого парламенту Великої Британії. Депутати складають присягу на вірність королеві та облаштовують робочі місця на наступні 5 років. За перебігом перших робочих днів народних обранців стежить Світлана Чернецька

"Ви зробили нашу перемогу можливою".

Привітання, жарти, фотографії на згадку. Усі ці люди лише минулого четверга стали народними депутатами. І ось уперше приїхали до парламенту. Це 109 новачків консервативної партії. Із напутніми настановами їх зустрів лідер партії та за сумісництвом прем'єр-міністр.

"Ви змінили політичну карту країни, ви змінили нашу партію на краще. Ми працюватимемо разом, щоб змінити нашу країну. Ось що ми будемо робити - ми покажемо народові результат, ми об'єднаємося, піднімемося на вищий рівень. Нас часом ніхто не слухає? ".

Загалом із шестисот п'ятдесяти депутатів парламенту - 140 новачків. У перший робочий день вони вирішують виключно організаційні питання. Забирають перепустки, шукають свої кабінети, облаштовуються на новому робочому місці. Далі зустріч із колегами з інших партій. І перший виступ у парламенті.

Кожен із народних обранців насамперед змушений присягнути у вірності Її Величності королеві. Інакше не має права посісти місце на цих зелених лавах. А отже, не може брати участь у дебатах і навіть отримувати зарплату. Присягу складають усі депутати - і новачки, і їхні досвідчені колеги. Розпочинають завжди зі старійшин.

Складання присяг затягнеться аж до завтра. І останньою вірність королеві пообіцяє наймолодша депутатка. Це 23-річна лейбористка Надія Віттом. Вона отримала звання - "дитя парламенту". Ще кілька місяців тому Віттом шукала собі підробіток на новорічні свята. І навіть не підозрювала, що найближчі 5 років проведе в залі Палати громад. Вона обіцяє більшу частину зарплати віддавати на доброчинність.

"Нам будувати майбутнє".

Лише в четвер офіційно розпочнеться сесія оновленого британського парламенту. Відкриє її, за традицією, королева Єлизавета Друга. Щоправда, за скороченою процедурою. Адже Її Величність виступала перед депутатами лише півтора місяця тому. Після промови парламент візьметься до виконання своїх прямих обов'язків. Зокрема, вже в п'ятницю має розглянути угоду з "брекзиту".