Містечко з імбирного печива напередодні Різдва збудували в Польщі. Їстівні будиночки, замок, дерева, млин і навіть залізниця з двома рухомими потягами - розкинулися на 80 квадратних метрів у місті Глівіце, що на півдні країни.

Троє пекарів-архітекторів випікали і складали містечко більш як чотири місяці з понад тонни сирого тіста. Самих лише спецій використали 32 кілограми. Солодка краса тішитиме око оглядачів до кінця лютого.