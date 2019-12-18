У Польщі збудували містечко з імбирного печива [ Редактировать ]
Містечко з імбирного печива напередодні Різдва збудували в Польщі. Їстівні будиночки, замок, дерева, млин і навіть залізниця з двома рухомими потягами - розкинулися на 80 квадратних метрів у місті Глівіце, що на півдні країни.
Троє пекарів-архітекторів випікали і складали містечко більш як чотири місяці з понад тонни сирого тіста. Самих лише спецій використали 32 кілограми. Солодка краса тішитиме око оглядачів до кінця лютого.
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