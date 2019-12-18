Більше санкцій. У комітеті з міжнародних відносин Сенату США сьогодні голосуватимуть за ще один пакет антиросійських обмежень, які вже раніше охрестили "пекельними". У разі ухвалення вони істотно підривають банківсько-фінансовий та енергетичний сектори російської економіки.

Це відповідь на втручання росіян в американські президентські перегони 16 року, військову підтримку режиму Ассада в Сирії, а також агресію РФ в Україні. Ці санкції - жорсткіший варіант заборон, оприлюднених торік у серпні. Нагадаю, розгляду першого законопроекту завадили вибори до Конгресу США.