У США голосуватимуть за ще один пакет антиросійських обмежень [ Редактировать ]
Більше санкцій. У комітеті з міжнародних відносин Сенату США сьогодні голосуватимуть за ще один пакет антиросійських обмежень, які вже раніше охрестили "пекельними". У разі ухвалення вони істотно підривають банківсько-фінансовий та енергетичний сектори російської економіки.
Це відповідь на втручання росіян в американські президентські перегони 16 року, військову підтримку режиму Ассада в Сирії, а також агресію РФ в Україні. Ці санкції - жорсткіший варіант заборон, оприлюднених торік у серпні. Нагадаю, розгляду першого законопроекту завадили вибори до Конгресу США.
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