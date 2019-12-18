Колбаса - продукт, который любят многие. Однако, такая еда не совсем безопасная для нашего здоровья, в особенности если дело касается вареной колбасы. Современный продукт богат сахаром и солью, негативно влияющими на здоровье. Диетологи изучили вопрос и рассказал об опасности такого вида колбасы.

Современные производители добавляют в колбасу шкурки, сухожилия, консерванты, простые углеводы и жир, действующие на мозг, словно пищевой наркотик. Продукт сложен для переваривания, поэтому лучше покупать его соевые аналоги.

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Эксперты сдали три образца на ДНК-анализ. В первом образце обнаружена соя и курица, не заявленные на этикетке. Во все образцы добавлен нитрит натрия, мешающий размножению микробов и ботулизма.

Эксперты назвали победителем самую дорогую марку. За гораздо меньшие деньги вполне можно купить более полезное мясо, так как реальная цена колбасы должна быть гораздо ниже.

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