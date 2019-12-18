Почему нельзя есть вареную колбасу - эксперты [ Редактировать ]
Колбаса - продукт, который любят многие. Однако, такая еда не совсем безопасная для нашего здоровья, в особенности если дело касается вареной колбасы. Современный продукт богат сахаром и солью, негативно влияющими на здоровье. Диетологи изучили вопрос и рассказал об опасности такого вида колбасы.
Современные производители добавляют в колбасу шкурки, сухожилия, консерванты, простые углеводы и жир, действующие на мозг, словно пищевой наркотик. Продукт сложен для переваривания, поэтому лучше покупать его соевые аналоги.
Эксперты сдали три образца на ДНК-анализ. В первом образце обнаружена соя и курица, не заявленные на этикетке. Во все образцы добавлен нитрит натрия, мешающий размножению микробов и ботулизма.
Эксперты назвали победителем самую дорогую марку. За гораздо меньшие деньги вполне можно купить более полезное мясо, так как реальная цена колбасы должна быть гораздо ниже.
Ранее сообщалось, чем могут быть опасны мандарины, а также кому нужно есть печеные яблоки.
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