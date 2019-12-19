В Конгрессе США поддержали импичмент Трампа [ Редактировать ]
Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердила обвинения президента Дональда Трампа в превышении полномочий и препятствовании работе Конгресса в рамках импичмента. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Обе статьи обвинения поддержало парламентское большинство в лице демократов, республиканцы были против.
Обвинение Трампа в злоупотреблении властью поддержали 230 законодателей, против высказались 197, один воздержался. За вторую статью обвинения в создании препятствий расследованию Конгресса проголосовали 229 законодателей, против высказались 198, один воздержался.
Далее дело об импичменте продолжит рассматривать Сенат. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов.
Раньше сообщалось о том, что глава юридического комитета сделал заявление. А также Белый дом решил ограничить доступ к телефонным разговорам президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента.
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