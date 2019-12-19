Євросоюз продовжить санкції проти Росії [ Редактировать ]
Сьогодні Європейський Союз офіційно продовжить секторальні санкції проти Росії ще на півроку. Обмеження узгодили на попередніх засіданнях Європейської Ради.
Там, зокрема, йшлося про потребу зберегти заборони проти Кремля - доки Росія не виконає Мінські домовленості.
Крім того, представник України в ЄC Микола Точицький висловив сподівання, що політика ЄС щодо деокупації Криму так само буде збережена.
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