Скандальне нічне засідання аграрного комітету внесло зміни в ранкову роботу Верховної Ради. Там відразу оголосили перерву, а спікер зібрав на нараду лідерів фракцій.

Юлія Тимошенко заявила, що хоче бачити на цій зустрічі представників головного юридичного управління.

Нагадаю, на порядку денному парламенту сьогодні Виборчий кодекс, закон про імпічмент з пропозиціями президента, регулювання у сфері азартних ігор та законопроект щодо притягнення до відповідальності так званих злодіїв у законі.