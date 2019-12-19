Менше години залишилось до моменту, коли на Софійській площі столиці мають засяяти головні різдвяні вогні. О 19 годині там урочисто відкриють новорічну ялинку.

Зараз тривають останні приготування. Як вони проходять - спостерігає Катерина Сривкова і вона зараз з нами на зв'язку.

- Катю, добрий вечір! Бачу у вас атмосфера вже святкова, а чи не псує настрою киянам - незвично тепла зима?

- Вітаю, Олю! На Софійській площі свято вже майже стартувало. З хвилини на хвилину тут почнеться зустріч Святого Миколая та карнавальна хода. І хоча цьогоріч зима більше схожа на весну, новорічна атмосфера тут вже набрала обертів. Задля безпеки частково обмежили рух автомобілів, а за порядком слідкують правоохоронці. Відсутність снігу настрою людям не псує, навіть навпаки - гості свята раді, що не доводиться мерзнути.

"Когда попадаешь сюда, как-то немножко все меняется. - Просто вечером уже все горит, и получается, что уже классное такое настроение зимнее", - зазначають Настя та Крістіна, гості свята.

Тематика цьогорічного святкового містечка - казковий світ пригод Лускунчика. Головна ялинка країни висотою майже 30 метрів. Вона - натуральна, проте не цілісна: її зібрали з гілочок сосни та ялиці.

Прикрасили новорічну красуню іграшками у формі цукерок - їх на ялинці майже 800. А ще - понад 3 кілометри різнокольорових гірлянд. Уся конструкція важить понад 100 тонн. А витратили на неї 2 мільйони 700 тисяч гривень. До того ж, навколо ялинки розгорнули яскраві гірлянди у формі зірки.

"31,8 метра. Пішло 400 сосни штук і десь 200-300 гілок. Ми тепер працюємо з лісництвами, і де в них просіка, де вони відбирають, вичищають дерева - ми забираємо ці гілки і вони нормально стають в нагоді. Мало того, ми їх ще потом переробимо на палети, так що кругообіг", - розповідає Ігор Добруцький, засновник проекту Folk Ukraine.

Вогні на головній ялинці країни засвітять о 19 годині. Крім того, тут працюють будиночки з новорічними подарунками, сувенірами та смаколиками. Для любителів фотографуватися організували кілька яскравих фотозон, а ще облаштували локацію з атракціонами. Новорічні святкування на Софійській площі триватимуть до 13 січня.