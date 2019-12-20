Україна та Росія досягли принципової згоди про транзит газу. Це результат баготогодинних тристоронніх газових переговорів, які пізно ввечері завершилися в Берліні. Сторони напрацювали протокол, який є основою до підписання транзитного контракту.

Жодних деталей учасники переговорів не повідомили. Адже цей документ ще має бути узгоджений і погоджений у трьох столицях - Києві, Москві та Брюсселі. Планується, що це відбудеться ще до кінця року.

"Ми дуже якісно відпрацювали кінцевий протокол рішення, який нас наближає до підписання фінальних договорів. І, дійсно, зараз ми на етапі, коли готові представити для погодження з нашими столицями. Тобто ми маємо погодити останні позиції зі столицями - Києвом, Москвою, а також безпосередньо буде на прямому зв'язку і Брюссель", - наголосив Олексій Оржель, міністр енергетики України.

"Доки столиці не погодять цю принципову згоду - ми не будемо розкривати жодних подробиць. Прогрес є, і я вдячний Україні та Росії за конструктивний підхід. А також німецькій стороні, яка нас приймала і допомагала досягти домовленостей", - зазначає Марош Шефчович, віце-президент Єврокомісії.