21 декабря православная церковь чтит память преподобного Патапия Фивского, родившегося в благочестивой христианской семье. Достигнув совершеннолетия, он удалился жить в Египетскую пустыню. Спустя годы Патапий прославился аскетическими подвигами. Люди начали приходить к нему за советом.

В этот день категорически запрещено есть мясо и употреблять алкоголь.

Приметы на 21 декабря:

Если в этот день вьюга, то лето будет ненастным.

Если с утра синички чирикают, ночью жди мороза.

Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.