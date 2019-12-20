Приметы на 21 декабря: что категорически запрещено [ Редактировать ]
Приметы / Фото: "Пикабу"
21 декабря православная церковь чтит память преподобного Патапия Фивского, родившегося в благочестивой христианской семье. Достигнув совершеннолетия, он удалился жить в Египетскую пустыню. Спустя годы Патапий прославился аскетическими подвигами. Люди начали приходить к нему за советом.
В этот день категорически запрещено есть мясо и употреблять алкоголь.
Приметы на 21 декабря:
- Если в этот день вьюга, то лето будет ненастным.
- Если с утра синички чирикают, ночью жди мороза.
- Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.
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