Невеселий день у Петра Порошенка! Сьогодні обшуки на трьох об'єктах, що пов'язані з екс-президентом. Спочатку новини про слідчі дії на одеському телеканалі "Думська ТВ". Він належить депутату з фракції Порошенка - Олексію Гончаренку.

Там працює НАБУ. У кримінальній справі щодо незаконного привласнення приміщень в Одесі. Підозрюють, що у тому ж приміщенні, де мовить телеканал, можуть переховувати необхідні слідству документи.

Інший обшук у фітнес-клубі "П'ятий елемент", співвласником якого є Порошенко. Там були оперативники Сбу та Держбюро розслідувань. Шукають докази у справах про зникнення носіїв з секретною інформацією з ситуаційної кімнати президента та про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

Також СБУ та ДБР прийшли до приміщень у Києві на вулиці Лаврській - саме там розташований центральний партійний офіс партії Порошенка. Партійці скаржаться, що роботу офісу заблокували. Це також були співробітники Держбюро розслідувань разом із СБУ. Що конкретно шукали - поки невідомо.