В Україні відбулися вибори до об'єднаних територіальних громад [ Редактировать ]
В Україні відбулися вибори до об'єднаних територіальних громад. Дільниці зачинилися кілька хвилин тому.
У 23 регіонах обирали депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних та міських голів. У 86 ОТГ вибори провели вперше. Загалом ,по країні відкрилися майже 600 дільниць.
За даними ЦВК, голосування проходило у штатному режимі.
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