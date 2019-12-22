В Україні відбулися вибори до об'єднаних територіальних громад. Дільниці зачинилися кілька хвилин тому.

У 23 регіонах обирали депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних та міських голів. У 86 ОТГ вибори провели вперше. Загалом ,по країні відкрилися майже 600 дільниць.

За даними ЦВК, голосування проходило у штатному режимі.