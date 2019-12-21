Орехи - полезный продукт, который положительно влияет на наш организм. Они содержат много микроэлементов. Продукт считается довольно высококалорийным. Его регулярное употребление способствует снижению холестерина в крови, уменьшению риска развития коронарной недостаточности.

Медики назвали самые полезные орехи, которые обязательно нужно включить в свой рацион питания.

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Для правильного обмена белка и жировых кислот, снижения показателей холестерина и укрепления иммунитета специалисты ведомства рекомендуют есть кешью. Грецкие орехи выполняют те же самые функции, а также укрепляют кровеносные сосуды.

Арахис отлично борется со старением организма, за счет содержащихся в нем аминокислот. Развитие онкологических заболеваний предотвращает лесной орех, его рекомендуется употреблять после физических нагрузок.

Кедровый орех положительно воздействует на женский организм. На фоне его употребления увеличивается прибытие молока, исчезают дерматологические проблемы. Миндаль представляет собой отличный антидепрессант, он способствует нормализации углеводного обмена, помогает в борьбе с лишними килограммами.

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