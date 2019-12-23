Тим часом на фронті не спадає напруга. Напередодні під час ворожого обстрілу один військовослужбовець загинув, ще одного поранено. Минулої доби окупанти 8 разів порушували режим тиші. У штабі знову фіксують мінометні обстріли, бойовики били із забороненої зброї поблизу Новгородського на півночі Донеччини.

На інших ділянка вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили оборонці Красногорівки, Кримського, Новолуганського та Пісків.