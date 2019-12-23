Санта-клауси з хоботами привітали школярів з різдвяними святами у тайському місті Аюттхая. На подвір'ї однієї зі шкіл чотири слони в шапочках з помпонами та в яскравочервоних костюмах бавили малечу. "Велетні" демонстрували дітлахам акробатичні вміння, потім - частували малят солодощами. Фінальним перфомансом свята - стала імпровізована ялинка зі слонами. За словами шкільної адміністрації, таке дійство влаштовують тут 15 років поспіль.

"Мені здається, що я маю багато друзів. Слоники такі милі. Вони частують нас та граються", - говорить Патчарамон Сукпіромсунті, учень.

"Ми влаштовуємо цей захід 15 років. Хочемо, щоб наші учні мали більше друзів та святковий настрій. Слони нам у цьому неабияк допомогають", - говорить Лардтхонгтаре Мііпен, працівниця школи.