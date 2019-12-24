Україна в рамках обміну полоненими зможе звільнити тих, кого не вдалося 2017 року. Про це за підсумками скайп-конференції повідомила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська.

За її словами, обмін полоненими відбудеться до кінця цього року. Нагадаю, Україна сподівається забрати своїх громадян, які зокрема, після Іловайська й Дебальцевого, - перебували у полоні.

"За засіданням трьохсторонньої контактної групи було нарешті досягнуто домовленості стосовно проведення взаємного звільнення осіб до закінчення цього року, як власне і було домовлено під час паризького саміту в нормандському форматі. я дуже сподіваюся на те, що найближчим часом ми зможемо це зробити. На сьогоднішній день ми остаточно дошліфовуємо списки для того,щоб максимально швидко до кінця цього року дійсно здійснити цю процедуру одночасного звільнення осіб", - говорить Валерія Лутковська, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи.