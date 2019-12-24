На Донбасі зафіксували три обстріли бойовиків [ Редактировать ]
Три обстріли українських позицій зафіксовано на Донбасі минулої доби. Російсько-окупаційні війська атакували з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Ворог відкривав вогонь поблизу Лебединського, Старогнатівки та населеного пункту Південне. Минулося без втрат серед українських військових.
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