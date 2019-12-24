Війна на Донбасі: "Подробиці тижня" зібрали статистику втрат за 2019 рік

За рік Операції об'єднаних сил з травня 2018 по травень 2019 - українські військові зайняли 24 квадратних кілометри території на передовій. Застосовано тактику "повзучий наступ"