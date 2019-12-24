Почтальон доставлял письма на Рождество и умер [ Редактировать ]
В Великобритании почтальон Пол Краш семь недель работал с переработкой нормы в два раза и умер. Об этом сообщает Daily Star.
42-летний мужчина был водителем в почтовой фирме. Перед Новым годом и Рождественскими праздниками количество писем возросло. Вместо положенных ста писем в день водители развозили более 240. В таком режиме люди проработали почти два месяца.
Утром 18 декабря Пол Краш перед работой пожаловался коллегам на плохое самочувствие. Тем не менее, на смену он заступил.
Фото: dailystar.co.uk
После 12-часового рабочего дня мужчина вернулся в офис, где у него случился сердечный приступ. Британец скончался на месте.
Краш умер по естественным причинам. Однако родные и друзья почтальона считают, что его раннюю смерть вызвала изнурительная переработка длительное время.
У Краша осталась жена и двое детей.
Ранее мы писали о том, что монах умер во время игры на телефоне.
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